باريس سان جيرمان .. حدد ساعة الصفر لتدمير كبار القارة العجوز

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي باريس سان جيرمان في افتتاح موسم 2018- 2019 بالفوز ببطولة كأس السوبر الفرنسي، على حساب نادي موناكو برباعية دون رد.

وقاتل نادي باريس سان جيرمان خلال مباراة السوبر الفرنسي من أجل الفوز باللقب وحصول مدربه الألماني توماس توخيل على أول لقب له بعد تدريبه للنادي الباريسي.

وبعد فوز باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، بلا شك فإن وجود العديد من النجوم في صفوف فريق العاصمة الفرنسية مثل الأرجنتيني أنخل دي ماريا والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا سيرعب كبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

ويطمح نادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2018- 2019 للفوز باللقب للمرة الأولى، في تاريخه خاصة أن إدارة النادي الباريسي وفرت كل شيء والعديد من الصفقات المميزة، بجانب أنها تطمح لتحقيق اللقب الأوروبي من أجل ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات للنادي الباريسي.

وكان المدرب الألماني توماس توخيل جاء لتدريب نادي باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الإسباني أوناي إيمري والذي رحل لتدريب نادي أرسنال الإنجليزي.

وتألق نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بشكل لافت للأنظار مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الديوك الفرنسية باللقب المونديالي الثاني في تاريخهم.

ومن المتوقع تألق اللاعب تيموثي وياه نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه مع نادي باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، خاصة مع إيمان المدرب توخيل بقدراته.

ويسعى باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي في موسم 2018- 2019 بجانب تحقيقه لقب كأس فرنسا والعمل على المضي قدمًا وبشكل جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

قيل في الفترة الأخيرة: إن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي قبل نهاية الميركاتو الصيفي.