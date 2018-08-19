باريس سان جيرمان وجانجون.. مبابي يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وجانجون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تألقًا من النجم كيليان مبابي الذي قاد فريقه لتحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أصبح أول لاعب تحت 20 عامًا، ينجح في تسجيل 30 هدفًا في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال آخر 45 موسمًا.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بمستوى متباين أمام جانجون، حيث لم يُقدم الفريق الباريسي المستوى المتوقع منه في منافسات الشوط الأول الذي انتهى بتأخره بهدف نظيف، سجله نولان رو في الدقيقة 20.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني ومشاركة كيليان مبابي، تغير أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وقدم أداءً أفضل، وتمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من الانطلاق بمهارته ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 53، ويُسددها بنجاح ليُعادل النتيجة.

واستمر ضغط لاعبي باريس سان جيرمان من أجل إحراز هدف وخطف نقاط المباراة الثلاث، وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة من أنخل دي ماريا، قبل أن يُعزز فوز فريقه بهدف آخر في الدقيقة 90، من تمريرة مميزة لنيمار.

وبعد مباراة باريس سان جيرمان وجانجون، رفع الفريق الباريس رصيده إلى 6 نقاط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما فشل جانجون في الحصول على أي نقطة بعد مرور جولتين على بداية المسابقة.