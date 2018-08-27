باريس سان جيرمان يُفكر في شكوى برشلونة
بسبب أدريان رابيو

باريس سان جيرمان يُفكر في شكوى برشلونة

2018/08/27
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على الأزمة بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، بسبب نجم الفريق الباريسي أدريان رابيو.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن العلاقات متوترة بين إدارة ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة، منذ انتقال البرازيلي نيمار إلى الفريق الفرنسي في صيف 2017، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وأضافت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “إدارة باريس سان جيرمان تفكر في تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب الحديث المباشر للنادي الكتالوني مع رابيو، نظرًا لأن اللاعب لم يصل للأشهر الـ 6 الأخيرة في عقده”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن بيب سيجورا وإيريك أبيدال، سافرا إلى العاصمة الفرنسية باريس في بداية يوليو الماضي، ليعبرا بشكل رسمي عن رغبة نادي برشلونة في التفاوض وضم رابيو، وتابعت: “وهو أكبر دليل على النية الحسنة”.

وشدد التقرير على أن عرض باريس سان جيرمان للتعاقد مع إيفان راكيتيتش مقابل 90 مليون يورو، كان وسيلة للرد على مفاوضات نادي برشلونة مع أدريان رابيو.


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