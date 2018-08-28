باصريح مساعدًا لـ دياز في الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، التعاقد مع المدرب الوطني بندر باصريح، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم كمساعد للمدرب.

وأوضح عضو مجلس الإجارة المدير التنفيذي لكرة القدم، خميس الزهراني، أن بندر باصريح أحد الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اختياره جاء بعد الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وتمنى خميس الزهراني التوفيق للمدرب الوطني بندر باصريح مع باقي أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية، وذلك وفقًا لتصريحاته التي نقلها حساب العميد الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أكد أن الأندية لن تخوض أي مباراة في الدوري السعودي الموسم الرياضي الجديد، إلا بوجود مدرب وطني في طاقمه التدريبي، ما دفع نادي الاتحاد لتعيين بندر باصريح.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي، إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك”.