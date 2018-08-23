بافيتيمبي جوميز .. العنكبوت الفرنسي القاتل المُداعب لأحلام وطموحات الهلال

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي الهلال أنظاره على المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب نادي جالطة سراي التركي، للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت مجلة FRANCE FOOTBALL الفرنسية أن نادي الهلال ينوي التقدم بعرض قدره 11 مليون يورو لنادي جالطة سراي للتعاقد مع بافيتيمبي جوميز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم أن نادي الهلال يود دفع راتب سنوي للمهاجم بافيتيمبي جوميز قدره 6 ملايين يورو، لكن اللاعب الفرنسي من أصول سنغالية يرغب بالبقاء في الدوري التركي.

وربما يرحل بافيتيمبي جوميز عن جالطة سراي، في حال فشل النادي التركي في تجديد عقد اللاعب الفرنسي وعرض عليه الراتب والذي يحلم به.

وقبل اتجاه الهلال نحو التعاقد مع اللاعب بافيتيمبي جوميز، كان الزعيم قد نجح في ضم اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

يذكر أن بافيتيمبي جوميز وُلد في السادس من أغسطس في عام 1985 في مدينة لو سيين سوغ مي الفرنسية لعائلة من أصول سنغالية.

كما أن بافيتيمبي جوميز كان يحق له إما تمثيل المنتخب الفرنسي، بلد المولد، أو تمثيل المنتخب السنغالي طبقًا لأصول عائلته وأجداده، ولكن اللاعب بافيتيمبي جوميز اختار تمثيل المنتخب الفرنسي حيث لعب مع الديوك الفرنسية في الفترة من عام 2008 حتى عام 2013.

سبق للاعب بافيتيمبي جوميز اللعب في صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2009، كما أن بافيتيمبي جوميز سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع نادي سوانزي سيتي الويلزي حيث مثّل النادي لمدة ثلاث سنوات من عام 2014 حتى عام 2017.

تُوج المهاجم بافيتيمبي جوميز بلقب هداف الدوري التركي في موسم 2017-2018، حيث سجل 28 هدفًا بالبطولة متفوقًا على المهاجم التركي بوراك يلماز لاعب طرابزون سبور والذي أحرز 23 هدفًا.

يذكر أن بافيتيمبي جوميز يحتفل احتفالاً شهيرًا عند إحراز الهدف حيث يزحف على أرضية الملعب مثل العنكبوت.