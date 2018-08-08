بالأرقام.. المالية تصدر تقريرها للربع الثاني لأداء الميزانية.. 273 مليار ريال إيرادات

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي، حسبما ورد في بيان نشرته وزارة المالية عبر حسابها في “تويتر”:

– بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (67%) عن الربع المماثل من العام الماضي.

– بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت (42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

– بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

– بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (34 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

– بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.

– ارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال سعودي في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني.

كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي:

– بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (43%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

– بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (26%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

– بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي (49%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.

– بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال سعودي.

– حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من إجمالي المصروفات.

وتعليقًا على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: ”الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية”. مؤكدًا معاليه أن وزارة المالية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضًا في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).

وتوضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص. حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدمًا، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموًّا إيجابيًّا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعومًا بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.