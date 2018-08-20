بالأرقام.. هذه الثروة كل ما يمتلكه بوتين

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تظل ثروات زعماء العالم محط اهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية، والتي قد تستند إلى العديد من التحليلات والإقرارات الخاصة بالذمم المالية لهؤلاء الزعماء، كما تعتمد أيضاً على بعض التفاصيل التي قد توضح ما إذا كانت لهم ثروات خفية من عدمه.

شبكة CNN الأمريكية قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الورق يحصل على راتب متواضع منذ أن تولى مهام رئاسة بلاده، غير أن ذلك أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي يملك ثروة خفية عن أنظار العالم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أكدت الشبكة الأمريكية أن بوتين قدم إقراراً حول ذمته المالية جاء فيها أنه يملك شقة في منطقة سان بطرسبرغ بمساحة 800 قدم مربع، بالإضافة إلى سيارتين من العهد السوفيتي ومركبة دفع رباعي للطرق الوعرة.

وأكد بوتين أن مصادر تلك الثروة غير الضخمة جاءت من راتبه الرسمي والفوائد التي يحصل عليها من مدخراته النقدية ومعاشه العسكري.

وورد أيضاً في إقرار بوتين أن هناك 190 ألف جنيه إسترليني تم توزيعها على 9 حسابات مختلفة بالبنوك، جميعها ينتمي إلى الرئيس الروسي وحده.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن جيسون بوش وهو محلل كبير في مجموعة أوراسيا قال: “هذه الأرقام ستبدو صغيرة للغاية، بالنظر إلى موقعه”.

منتقدو بوتين اتهموه بتجميع ثروة أكبر بكثير مما يعلنه، وهي لا تزال مجهولة لوسائل الإعلام الدولية، غير أن بعض المقربين من الرئيس الروسي يعرفون ذلك عنه، وذلك وفق لما قالته الصحيفة البريطانية.

وقال بوش: “لقد كان من المستحيل على أي شخص حقق في هذا أن يتوصل إلى أي دليل قاطع.. بوتين شديد الحذر وهو خبير كبير في إخفاء الأشياء، وبالطبع سينجح في إخفاء ثروته إذا كانت الشائعات صحيحة”.