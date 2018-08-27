بالأرقام.. 6 مليار مشاهدة خلال 10 أيام لمحتوى المركز الإعلامي لبرنامج حجاج ضيوف الملك

المواطن - مكة المكرمة

سجّل المحتوى الذي أنتجه المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشاهدات عالية في ظرف 10 أيام منذ 5 ذي الحجة حتى مغادرة الحجاج في 15 ذي الحجة.

وأبرزت جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، كما تابع الخدمات التي قدمها البرنامج لإراحة الضيوف.

وبث المركز أكثر من 170 مادة خبرية، وتداولتها 628 وكالة أنباء وصحف ورقية وإلكترونية محلية وعربية ودولية، عكف على إعدادها 71 شخصًا.

وبلغت الصور الفوتوغرافية التي وثقها المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف الملك خلال موسم الحج أكثر من 18000 صورة فوتوغرافية عبر 13 كاميرا و13 مصورًا، فيما تم إنتاج 73 فيديو بمشاركة 23 مصور فيديو و32 كاميرا تصوير متنوعة.

وبالنسبة إلى ما يخص التفاعل على منصات “السوشيال ميديا”، فقد سجلت مواد المركز الإعلامي لبرنامج ضيوف الملك 6.5 مليار مشاهدة، وسجلت أكثر من 30.5 مليار وصول.

وحظي البرنامج بشكل عام والمركز الإعلامي بشكل خاص بمتابعة وإشراف من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وبلغ عدد الحجاج الذين استضافهم البرنامج 5300 حاج وحاجة من 95 دولة، بينهم أسر شهداء فلسطين، وأسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية، ومصابي وشهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل من السودان واليمن، بالإضافة إلى حجاج جمهورية غينيا بيساو.