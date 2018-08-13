بالأسماء.. التدريب التقني والمهني تعلن نتيجة مسابقة الوظائف التدريبية الرجالية

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المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية الرجالية لعام 1439هـ والتي أُعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 1439/10/14وحتى 1439/10/18.

ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرشحين المعلنة أسماؤهم إلى استكمال إجراءات التعيين والتقيد بالمدد المحددة حسب ما هو موضح أدناه:

مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المؤسسة بحي المربع لمن هم بمدينة الرياض أو مراجعة أقرب وحدة تدريبية لمقر إقامتك (كلية تقنية، كلية اتصالات، معهد صناعي ثانوي)، خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ 1439/12/16، وذلك للحصول على تحويل لإجراء الفحص الطبي، علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له. تسليم نموذج الكشف الطبي خلال 5 أيام من تاريخ توقيعه من الإدارة العامة للموارد البشرية أو الوحدة التدريبية، علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له. على الموظفين بالقطاع الحكومي مراجعة إدارة الموارد البشرية بديوان المؤسسة لاستلام خطاب طلب نقل خدمات واستكمال نموذج (101- أ) وتوقيعه من جهة العمل مع إرفاق بيان الخدمة وخطاب موافقة على نقل خدماته إلى المؤسسة خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ 1439/12/16، علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له. تكون المباشرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، علماً بأن عدم تقيد المرشح بالمدة المحددة أعلاه سيترتب على ذلك استبعاده من الترشيح وترشيح الاحتياطي دون الرجوع له. تكون مباشرة المرشحين بعد صدور قرار التعيين، ولن تقبل أي مباشرة قبل صدور القرار.

ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الراغبين في الاطلاع على أسماء المرشحين إلى زيارة الرابط التالي (هنا) ​