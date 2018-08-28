بالأسماء.. قرارات بتكليفات قيادية في إمارة جازان

بالأسماء.. قرارات بتكليفات قيادية في إمارة جازان

2018/08/28
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم
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المواطن - واس

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، على عدد من التكليفات القيادية بإمارة المنطقة وعدد من المحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان ياسين بن احمد القاسم أن القرارات شملت تعيين خالد بن عبدالعزيز القصيبي وكيلا للإمارة للشؤون التنموية, وأحمد بن عبدالله زعلة محافظا لمحافظة صامطة، وعبدالرحمن بن محمد عبدالحق, أميناً عاماً لمجلس المنطقة.

وأكد مدير العلاقات العامة أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز.

من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.


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