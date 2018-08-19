بالأسماء.. قرارات بتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من المحافطين ورؤساء المراكز.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ياسين بن أحمد القاسم، مبيناً بأن المكلفين هم:

-تكليف الموظف أحمد بن حسن الفيفي بالعمل بديوان الإمارة.

– تكليف الموظف فيصل بن ناصر بن لبده بالعمل محافظا لمحافظة هروب.

-تكليف الموظف إبراهيم بن يحيى الألمعي رئيساً لمركز الحقو.

-تكليف الموظف سليمان بن سالم المالكي بالعمل بديوان الإمارة.

-تكليف الموظف أحمد بن جابر قرادي بالعمل رئيساً لمركز وساع.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة بالنيابة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.