بالأسماء.. نقل وتكليف 177 من شاغلي الوظائف التعليمية بالبكيرية

المواطن - البكيرية

اعتمدت إدارة التعليم في البكيرية، ممثلة في مدير تعليم البكيرية د. خالد بن راجح الراجح، عددًا من التكليفات وقرارات التجديد لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية (بنين وبنات)، وذلك للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

وأوضح مساعد المدير للشؤون التعليمية (بنين) ورئيس اللجنة الفرعية للتشكيلات الإشرافية، محمد بن علي القضيبي، أن قرار التشكيلات الإشرافية تضمن تجديد ونقل وتكليف عدد (98) مشرفًا ومشرفة.

وبيَّن مساعد المدير للشؤون المدرسية، عبدالله بن محمد العقيلي، أن قرار التشكيلات المدرسية تضمن عدد (48) مرشدًا ومرشدة، وعدد (25) أمينًا وأمينة مصادر تعلم، وعدد (6) روَّاد ورائدات نشاط.

وحث الدكتور الراجح، شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من التشكيلات الإشرافية والمدرسية المكلفين والمكلفات على بذل كل الجهود؛ للارتقاء بمسيرة التعليم، وتحقيق خطط وبرامج وتطلعات وزارة التعليم للرقي بالتعليم، وفق رؤية وتطلعات ولاة الأمر، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.

وقد جاءت التكليفات على النحو التالي: