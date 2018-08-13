بالأسماء.. نقل 378 من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية على المستوى الرابع

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي صدور قرار المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم القاضي بنقل (378) موظفاً وموظفةً من وظائف إدارية إلى وظائف تعليمية على المستوى (الرابع) ، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور هذا القرار .

وأضاف المتحدث الرسمي أن القرار تضمن معاملتهم بموجب المادة (8) من لائحة الوظائف التعليمية المعدلة مدة التجربة من سنة إلى سنتين وأن يتم إفادة إدارة العمليات في الموارد البشرية لمن لم يباشر منهم خلال 15 يوماً من إبلاغهم بالقرار ، والتأكد من اجتيازهم المقابلة الشخصية وتسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ضمن مسوغات النقل لإدارات التعليم .

وأوضح العصيمي أنه سيتم توجيههم إلى المدارس وفق الاحتياج، والتأكيد على مديري المدارس برفع مباشرتهم في نظام فارس، وتتولى إدارات التعليم إقامة دورة تدريبية للمنقولين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول واجبات وحقوق المعلم والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد .

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