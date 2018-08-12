بالإنفوجرافيك.. أبرز 5 أسئلة وردت لحساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

المواطن - الرياض

كشف حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع من 23 – 27 ذي القعدة 1439هـ.

وكان أول هذه الأسئلة: هل يلزم حضور شاهدين للوكالة الخاصة؟ ليُجيب عليه الحساب قائلًا: “إذا كانت الوكالة في أمر محدد، فلا يلزم لها شهود”.

وأجاب التواصل العدلي عن السؤال الثاني وجاء فيه: “الكفالات غير مفعلة في كتابة العدل؟ قائلًا: ”الكفالات مفعلة في كتابات العدل الثانية، لكن يشترط لها خطاب رسمي من الجهة طالبة الكفالة، يوجه لكتابة العدل الثانية”.

وجاء نص السؤال الثالث كالتالي: “كيف يمكنني إنهاء طلب تنفيذ بشكل إلكتروني؟” ليجيب التواصل العدلي بالقول: “يمكنك ذلك من خلال الدخول على بوابة التنفيذ الإلكترونية، ثم الدخول على “خدمات أخرى”، واختيار إنهاء طلب تنفيذ”.

وردّ التواصل العدلي على السؤال الرابع وهو: “أين يمكنني تصديق وثيقة عقد زواج ؟ وهل يحتاج ذلك لموعد؟” قائلًا: “التصديق من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ولا يحتاج ذلك إلى موعد”.

فيما نصّ السؤال الخامس والأخير على: “ما هي طريقة طباعة إشعار مراجعة عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة؟” ليرد التواصل العدلي قائلًا: “في نهاية طلب صحيفة الدعوى يظهر إشعار المراجعة، وبإمكانك طباعته”.