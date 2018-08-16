بالإنفوجرافيك.. إرشادات للحجاج لكیفیة التعامل مع الإجھاد العضلي

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات للحجاج التي يجب اتباعھا عند الإصابة بالإجھاد العضلي أثناء أداء المناسك، وذلك بعد أن بینت الوزارة أھم أسباب الإصابة به.

ويسمى الإجھاد العضلي “الشد العضلي” أو “التمزق العضلي” ھو ضرر أو تلف في العضلات أو الأوتار المرافقة لھا، وقد يتسبب التمزق أو الإجھاد في عضلة ما بالإضرار بالأوعیة الدموية، ما يؤدي لحدوث نزيف موضعي مثل الكدمات.

وأوضحت الصحة أن من أسباب الإصابة بالإجھاد العضلي ضعف اللیاقة البدنیة، أو الإرھاق الزائد، أو الحركة العنیفة.

فیما تضمنت روزنامة الإرشادات التي قدمتھا الوزارة للتعامل في حال الإصابة الإجھاد العضلي: التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم، ضغط المنطقة المصابة لتخفیف الألم، تبريد المنطقة المصابة لتخفیف الألم، رفع العضو المصاب لتخفیف التورم، استشارة الطبیب عند الضرورة.