بالإنفوجرافيك.. الأمن العام يعلن حصيلة المخالفات والقضايا خلال شهر ذي القعدة

المواطن - الرياض

أعلن الأمن العام، اليوم، نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن العام في القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال شهر ذي القعدة من العام الحالي 1439هـ.

وأضاف الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم القبض على 49862 شخصًا، منهم 15154 في قضايا مختلفة، و3333 في مخالفات أنظمة، و28536 في قضايا حالات اشتباه، و2839 في قضايا تسول.

وبيّن الأمن العام، أن إجمالي ما تم ضبطه من المركبات بلغ 8793، من بينها 948 مركبة مسروقة و1145 مطلوبة، و1372 مرتبطة بقضايا، و2000 بدون إثبات ملكية، و3328 اشتباه، بينما بلغت المخالفات المرورية 34674 مخالفة.

وكشف الأمن العام أن ما تم ضبطه من الأسلحة بلغ 4981، من بينها 232 مسدسًا، و32 رشاشًا، و19 بندقية نارية، و61 بندقية هوائية، وبلغ عدد الذخائر الحية 4481، والسلاح الأبيض 156.

أما ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات فقد بلغ 3330 قارورة، و309 براميل، و304 جراكل، و7940 حبة، بالإضافة إلى 8 كجم من الحشيش، و172.900.3 من القات.