بالإنفوجرافيك.. الصحة تحذر من المضادات الحيوية: سلاح ذو حدين

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من سوء استخدام المضادات الحيوية، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين لا يؤخذ إلا بوصفة طبية.

وأوضحت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن تناول المضادات الحيوية دون الحاجة إليها يعجل من مقاومة البكتريا، وعند المقاومة تصبح الالتهابات الشائعة غير قابلة للعلاج مستقبلًا، وأيضًا تؤدي إلى إطالة فترة العلاج وزيادة الوفيات.

ووجهت الصحة بضرورة استخدام المضادات الحيوية بوصفة طبية، وعدم مشاركتها مع أشخاص آخرين، مشددة على ضرورة تناول المضاد الحيوي حتى وإن اختفت الأعراض.

كما نشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعوي يوضح مخاطر وأضرار تناول المضادات الحيوية دون الحاجة إليها أو بدون استشارة الطبيب.