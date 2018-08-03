بالإنفوجرافيك.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم نهائي هاكاثون الحج

بالإنفوجرافيك.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم نهائي هاكاثون الحج

2018/08/03
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1760
0
طباعة
المواطن - جدة

ذكر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أسماء أعضاء لجنة تحكيم نهائي هاكاثون الحج.

وتكونت لجنة التحكيم والتي أعلنت نتائجها في نهائي هاكاثون الحج، مساء اليوم في جدة، من 8 محكمين، من المتخصصين في مجال البرمجة والإدارة والتطوير وتطبيقات الحاسب والهواتف الذكية.

وفاز بالجائزة الأولى فريق من المواطنات السعوديات عن تطبيق Turjuman وقدرها مليون ريال.

يذكر أن تطبيق Turjuman يترجم الإرشادات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :