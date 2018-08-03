بالإنفوجرافيك.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم نهائي هاكاثون الحج

المواطن - جدة

ذكر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أسماء أعضاء لجنة تحكيم نهائي هاكاثون الحج.

وتكونت لجنة التحكيم والتي أعلنت نتائجها في نهائي هاكاثون الحج، مساء اليوم في جدة، من 8 محكمين، من المتخصصين في مجال البرمجة والإدارة والتطوير وتطبيقات الحاسب والهواتف الذكية.

وفاز بالجائزة الأولى فريق من المواطنات السعوديات عن تطبيق Turjuman وقدرها مليون ريال.

يذكر أن تطبيق Turjuman يترجم الإرشادات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.