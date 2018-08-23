بالإنفوجرافيك.. تعرف على حجم استهلاك البيانات ثاني أيام العيد في مكة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المكالمات المحلية والدولية لليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة بلغت (24.4) مليون مكالمة ، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %.
وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة التي تصدرها يوميا أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1479) تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ 37% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من (900 ألف) ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت بلغت ( 21.64 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (96%) مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (10 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (69%) مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت إلى أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم الحادي عشر من ذي الحجة بلغ (286 ميجابايت/ مشترك) مقارنةً بمعدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت/ مشترك).
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المكالمات المحلية والدولية لليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة بلغت (24.4) مليون مكالمة ، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %.