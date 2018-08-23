بالإنفوجرافيك.. تعرف على حجم استهلاك البيانات ثاني أيام العيد في مكة

بالإنفوجرافيك.. تعرف على حجم استهلاك البيانات ثاني أيام العيد في مكة

2018/08/23
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المكالمات المحلية والدولية لليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة بلغت (24.4) مليون مكالمة ، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ 99 %.
وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة التي تصدرها يوميا أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ (1479) تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ 37% عن العام الماضي، وبما يعادل مشاهدة أكثر من (900 ألف) ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت بلغت ( 21.64 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (96%) مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (10 ميجابت/ثانية) بنسبة تحسن (69%) مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت إلى أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال يوم الحادي عشر من ذي الحجة بلغ (286 ميجابايت/ مشترك) مقارنةً بمعدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150ميجابايت/ مشترك).


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