بالإنفوجرافيك.. للباحثين عن عمل.. 4 مزايا يوفرها معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

المواطن - الرياض

أبان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف الثاني عشر، الذي بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس، يحقق 4 مزايا للباحثين والباحثات عن عمل من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى، وهي الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المطروحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، ومرونة البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة والمؤهل والأجر الشهري والخبرة المطلوبة، وتوفير الوقت والتكلفة.

ويتضمن المعرض مشاركة 129 منشأة في القطاع الخاص تعرض ما يقارب 8000 فرصة عمل شاغرة لديها أمام المواطنين والمواطنات، بهدف المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة.

كما يشارك في المعرض عشرات المنشآت في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والمقاولات ومواد البناء، وقطاعات التصنيع، والـتأمين، والتجزئة، والحلويات، والسيارات، والأثاث.

وترتكز فكرة معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف على تخصيص منصات إلكترونية للمنشآت الراغبة في تقديم فرص وظيفية للسعوديين عن طريق قالب افتراضي على الانترنت، علماً أن التسجيل في المعرض يتشبه الآليات المتبعة في المعارض التقليدية إلا أنه يتم بشكل افتراضي إلكتروني في المكان والوقت الذي يفضله الباحث عن عمل.

ويُمكن الدخول على موقع لقاءات الرسمي عن طريق الرابط (هنا) ومن ثم التسجيل، واختيار منصة المنشأة التي يرغب المُرشح بالتقدم للعمل بها، والتواصل مع المسؤول في المنشاة مباشرةً، وذلك بالتحدث من خلال ” الحوار التفاعلي”.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع الخاص.

كما يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا كالاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، وخاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، و البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المكان، والمؤهل، والراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويُمكن الباحث والباحثة عن العمل من المشاركة والتقديم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت خلال فترة المعرض.

ونوه “هدف” إلى إمكانية المنشآت أو الباحثين عن عمل من الجنسين، التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920020301 للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرض وآلية وطريقة التسجيل.