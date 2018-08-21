بالإنفوجرافيك.. للوقاية من التلبك المعوي في العيد عليك تجنب هذه الأمور

المواطن - الرياض

وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من التلبك المعوي.

وأوضحت الصحة في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، أن من أعراض التلبك المعوي: انتفاخ البطن، والإمساك ، وعسر الهضم، وآلام وعدم الراحة بعد تناول الطعام.

وأضافت الصحة أنه للوقاية من التلبك المعوي يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الطعام، وكذلك التقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن.