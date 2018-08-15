بالإنفوجرافيك.. هذه حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر الرحلات

بالإنفوجرافيك.. هذه حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر الرحلات

2018/08/15
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الاثنين، مجموعة من حقوق العميل لدى الناقل الجوي في حال تأخرت رحلات الطيران عن موعد إقلاعها.

وأوضحت حماية المستهلك، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال تأخر الرحلة من 1 إلى 3 ساعات من الوقت الأصلي للإقلاع يحق للعميل المطالبة بتوفير المرطبات.

أما في حال التأخر من 3 إلى 6 ساعات يحق له المطالبة بتوفير وجبات ساخنة، وفي حال التأخير من 6 ساعات لأكثر من ذلك، يحق له المطالبة بتوفير سكن فندقي.


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