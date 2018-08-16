بالإنفوجرافيك.. 4 نصائح لسلامة الدواء في الحج

المواطن - الرياض
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 نصائح مهمة لضيوف الرحمن؛ لضمان سلامة ومأمونية الدواء وللحصول على النتائج العلاجية المرجوة.
ونصحت الهيئة في إنفوجرافيك توعوي بما يلي:
– عند نسيان الجرعة يتم تناولها في أقرب وقت ممكن، ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى تناول جرعة واحدة فقط.
– الماء أفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.
– لا تترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب.
– لا تعرض الدواء لأشعة الشمس بشكل مباشر.
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