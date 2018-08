بالإيرادات.. فيلم The Meg يواجه منافسة شديدة مع هذه الأعمال

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

استطاع فيلم THE MEG أن يحقق أرباحًا هائلة على مستوى شباك التذاكر خلال الأيام الأولى من عرضه في دور السينما، ليحتل المركز الثالث في البوكس أوفيس بعد فيلمي “IPARTMENT” و “THE ISLAND”، حيث يأتي ذلك بعد منافسة قوبة بين الأفلام الثالثة، قد ترجح كفة فيلم THE MEG بالمقارنة مع غيره من الأعمال السينمائية الكبرى والناجحة.

وحسب ما جاء في مجلة فاريتي الأميركية، فإن فيلم THE MEG حقق إيرادات إجمالية بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار، ليحتل المركز الثالث وراء كل من فيلمي “IPARTMENT” و “THE ISLAND”، وهما حققا أكثر من 70 مليون دولار، الأمر الذي أشعل المنافسة بين الأفلام الثلاثة خلال الأيام القليلة الماضية بدور العرض في الصين.

وقد وصلت إيرادات فيلم THE MEG لمستويات رائعة على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت إيراداته 15.5 مليون دولار يوم الجمعة، متخلفًا عن فيلم IPARTMENT الذي حقق 44.2 مليون دولار، والفيلم الكوميدي THE ISLAND والذي حقق في اليوم نفسه 22.1 مليون دولار.

وبعد ثلاثة أيام من العرض، حقق فيلم THE MEG إيرادات بلغت 50.1 مليون دولار، من العرض عبر 520 شاشة آي ماكس، بما حقق 7 ملايين دولار فقط من الإيرادات الإجمالية، لينهي فيلم THE MEG مستويات إيراداته في الأسبوع الماضي بشكل جيد، وإن كان لا يزال متخلفًا عن ركب فيلمي THE ISLAND وIPARTMENT، بعد وصولهما لأكثر من 70 مليون دولار على مستوى الإيرادات الفعلية.

فيلم THE MEG هو لقصة تسرد معارك في المحيط الهادئ وهو أحد أفلام الدراما الأكشن، وقام بإخراجه جون تورتيلوب، وتم إنتاجه بشكل مشترك بين شركتي فلاجشيب إنترتينمينت ووارنير بروس، وقام بأدوار البطولة كل من النجمة روبي روز وجاسون ستاثام ورين ويسلون ولي بينجبيج.