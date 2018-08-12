بالتفاصيل.. بدء التقديم للوظائف الأكاديمية بجامعة الحدود الشمالية

المواطن - الحدود الشمالية

تبدأ جامعة الحدود الشمالية صباح اليوم الأحد في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمعيدين والمعيدات في عدد من الكليات بمختلف التخصصات، والذي يستمر التقديم عليها إلى نهاية دوام يوم الأربعاء ١٤٣٩/١٢/٤هـ.

وكانت جامعة الحدود الشمالية قد أعلنت عن تـوفر عدد من الوظائـف الأكاديمية الشاغرة للمعيدين والمعيدات بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة شريطة الابتعاث مباشرة، وذلك في كليات الجامعة بمقرها بعرعر وفروعها في كل من ( رفحاء – طريف – العويقيلة ) والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة.

وطالبت جامعة الحدود الشمالية المتقدمين لهذه الوظائف بتحميل جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF)، وسيتم استبعاد أي طلب غير كامل أو غير صحيح البيانات والوثائق.

وللتواصل والاستفسار على البريد الإلكتروني: ( [email protected])

وأضافت جامعة الحدود الشمالية أن التقديم متاح عبر الرابط التالي : (هنا).

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أنه لن يتـم استقـبـال أي طلبات يدوية مباشرة وأي نقص في الشروط المعلنة سوف يستبعد طلب المتقدم.