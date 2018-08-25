بالتفاصيل.. جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي “معيد، ومحاضر” للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ/ 1440هـ.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظيفة ” معيد” هي:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها.

3- ألا يقل تقديرها في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدًّا”.

4- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جدًّا”.

5- ألا يتجاوز عمرها (30) عامًا.

6- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

7- يشترط للكليات الصحية ما يأتي:

1- اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية وذلك لكل من الكليات الآتية: (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض).

2- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار IELTS، أو عن (78) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكل من الكليات الآتية: (كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن (5.5) في اختبار IELTS، أو عن (59) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكلية التمريض، ويستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية.

8- يشترط لكلية الهندسة ما يأتي:

1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

2- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

9- يشترط لكلية التصاميم والفنون ما يأتي:

1- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

2- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين.

3- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

4- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن (5) في اختبار IELTS، أو عن (45) في اختبار (IBT TOFEL).

وأضافت جامعة الأميرة نورة أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمات لشغل وظيفة “محاضر”:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون تخصصها في مرحلة الماجستير متوافقًا مع تخصصها في مرحلة البكالوريوس.

4- ألا يقل تقديرها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن “جيد جدًّا”.

5- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

6- يشترط للكليات الصحية ما يأتي:

1- ألا يتجاوز عمرها (35) عامًا (ويستثنى من ذلك المتقدمة الملتحقة ببرنامج دكتوراه).

2- الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس تخصص الماجستير والتخصص الإكلينيكي.

3- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL) بحيث لا تقل الدرجة عن (6.5) في اختبار IELTS، أو عن (93) في اختبار (IBT) TOFEL، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكل من الكليات الآتية: (كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار IELTS، أو عن (78) في اختبار (IBT TOFEL)، أو ما يعادلها من اختبارات، وذلك لكلية التمريض، ويستثنى من ذلك الحاصلات على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية.

8- يشترط لكلية الهندسة ما يأتي:

1- ألا يتجاوز عمرها (35) عامًا، (ويستثنى من ذلك المتقدمة الملتحقة ببرنامج دكتوراه).

2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

3- إذا كانت المتقدمة لكلية الهندسة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

9- يشترط لكلية التصاميم والفنون ما يأتي:

1- ألا يتجاوز عمرها (35) عامًا.

2- إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يشترط أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

3- الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOFEL)، بحيث لا تقل الدرجة عن (6) في اختبار IELTS، أو عن (78) في اختبار (IBT TOFEL).

المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية).

2- السيرة الذاتية.

3- إرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية.

4- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

5- الخبرات السابقة (إن وجدت).

ملاحظات هامة للمتقدمات:

التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) عبر هذا الرابط (هنا).

يبدأ التقديم يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2- عدم إرفاق المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

عند وجود أي استفسار يسعدنا تواصلكم مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني:

* [email protected]

هاتف / 8243125/ 8243069/8243049