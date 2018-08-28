بالتفاصيل.. شركة نجم لخدمات التأمين تعلن توفر وظائف للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء، بمسمى (موظف دعم فني، ومحلل أول الأعمال، ومطوّر أول تطبيقات، ومطوّر أول تطبيقات الجوال، ومحلل تطبيقات، ومحلل حلول معمارية، ومدير الحلول الالكترونية، وأخصائي أمن المعلومات)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم والمواعيد الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- موظف دعم فني (Help Desk Officer) (للرجال وللنساء).

2- محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst) (للرجال فقط).

3- مطوّر أول تطبيقات (Senior Application Developer) (للرجال فقط).

4- مطوّر أول تطبيقات الجوال (Senior Mobile Apps Developer) (للرجال وللنساء).

5- محلل تطبيقات (Application Analyst) (للرجال وللنساء).

6- محلل حلول معمارية (Solution Architect) (للرجال وللنساء).

7- مدير الحلول الالكترونية (E-Solutions Manager) (للرجال فقط).

8- أخصائي أمن المعلومات (Information Security Specialist) (للرجال فقط).

موعد التقديم: متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/08/28م وينتهي بتاريخ 2018/11/28م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).