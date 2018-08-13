بالتفاصيل.. وظائف دبلوماسية شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الدبلوماسية الشاغرة بمسمى “ملحق” للرجال والنساء، والمطلوب شغلها بمواطنين ومواطنات، وذلك وفق التخصصات التالية:
– علوم سياسية.
– قانون.
– اقتصاد.
– علاقات دولية.
– إدارة أعمال دولية.
– أمن دولي.
– دراسات دبلوماسية.
– الدبلوماسية العامة.
– حقوق الإنسان.
– إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي).
– علم النفس السياسي.
وأبرزت وزارة الخارجية أن الشروط المطلوبة هي:
· أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الأصل.
· أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك.
· أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
· أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.
· أن لا يكون المتقدم/المتقدمة متزوجاً/ متزوجة من غير الجنسية السعودية.
· أن يكون المتقدم/المتقدمة لائقاً صحياً وحسن المظهر.
· أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
· أن لا يتجاوز عمر المتقدم/المتقدمة الـ(32) سنة وفق التقويم الهجري.
· إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.
· أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).
· أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.
وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف هي:
– وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).
– صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).
وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز/ تجتاز مسابقة (ملحق).
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتباراً من تاريخ 06/ 01/ 1440هـ الموافق 16/ 9/ 2018م، ويستمر حتى تاريخ حتى 12/ 01/ 1440هـ الموافق 22/ 9/ 2018م
وللاستفسار عن وظائف وزارة الخارجية يرجى الاتصال على الهواتف التالية: وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويلة (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).
وللدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
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