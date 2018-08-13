بالتفاصيل.. وظائف دبلوماسية شاغرة للجنسين في وزارة الخارجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الدبلوماسية الشاغرة بمسمى “ملحق” للرجال والنساء، والمطلوب شغلها بمواطنين ومواطنات، وذلك وفق التخصصات التالية:

– علوم سياسية.

– قانون.

– اقتصاد.

– علاقات دولية.

– إدارة أعمال دولية.

– أمن دولي.

– دراسات دبلوماسية.

– الدبلوماسية العامة.

– حقوق الإنسان.

– إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي).

– علم النفس السياسي.

وأبرزت وزارة الخارجية أن الشروط المطلوبة هي:

· أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الأصل.

· أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

· أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

· أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.

· أن لا يكون المتقدم/المتقدمة متزوجاً/ متزوجة من غير الجنسية السعودية.

· أن يكون المتقدم/المتقدمة لائقاً صحياً وحسن المظهر.

· أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

· أن لا يتجاوز عمر المتقدم/المتقدمة الـ(32) سنة وفق التقويم الهجري.

· إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.

· أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

· أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف هي:

– وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).

– صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز/ تجتاز مسابقة (ملحق).

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك اعتباراً من تاريخ 06/ 01/ 1440هـ الموافق 16/ 9/ 2018م، ويستمر حتى تاريخ حتى 12/ 01/ 1440هـ الموافق 22/ 9/ 2018م

وللاستفسار عن وظائف وزارة الخارجية يرجى الاتصال على الهواتف التالية: وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويلة (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).

وللدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

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