بالحقائق والأرقام.. رد إماراتي على المزاعم القطرية في الأمم المتحدة

المواطن - الرياض

قال السفير والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، اليوم الثلاثاء: إن بلاده ردت بالحقائق والأرقام على مزاعم قدمتها قطر إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وأضاف الزعابي خلال حواره على شاشة “سكاي نيوز عربية”، أن الرد الإماراتي كان قويًّا ودحض كل المزاعم القطرية بشأن ترحيل مواطنين قطريين.

وقدمت الإمارات في وقت سابق، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز.

وترد المذكرة الإماراتية على المعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة الأممية في مارس الماضي، والتي ادعت فيها الدوحة أن الإمارات انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين بعد قطع العلاقات مع قطر العام الماضي.

وأوضح الدبلوماسي الإماراتي أن هناك آليات لدى وزارة الداخلية بدولة الإمارات لتسهيل زيارة المواطنين القطريين، مشيرًا إلى إنجاز 99% من 8800 طلب قدمها مواطنون قطريون راغبون في زيارة الإمارات، مشددًا على أن هذا الرقم يعد قياسيًّا.

وردًّا على سؤال بشأن محاولات قطر افتعال أزمات في المحافل الدولية، قال السفير: “السياسة القطرية دائمًا هكذا تثير قضايا ثانوية لكن السبب الرئيسي معروف، هناك 13 مطلبًا يجب على دولة قطر أن تنفذها وهذا لم يتم”.

وتابع: “تسعى الدوحة إلى إلهاء العالم بهذه القضايا البسيطة التي يمكن حلها بكل سهولة”.