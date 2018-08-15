بالخطوات.. آلية الاستفادة من البناء الذاتي في برنامج سكني

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الإسكان اليوم خيار البناء الذاتي للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الوزارة، ضمن الدفعة الثامنة من برنامج سكني.

وبهذا اكتملت جميع الخيارات السكنية أمام المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار بعد أن تم منتصف الشهر الماضي الإعلان عن خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

أهداف البناء الذاتي

يهدف خيار البناء الذاتي لتسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح وإعطائه الحرية في بناء وحدته (بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل) بشرط عدم الحصول على دعم سكني سابقاً من وزارة الإسكان.

مميزات البناء الذاتي

– توفير حلول وخيارات سكنية متعددة للمواطنين المستحقين لتملك المسكن الأول المناسب حسب الرغبة

– تسريع حصول المواطنين المستحقين على المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح للبناء الذاتي

– إعطاء حرية بناء الوحدة السكنية في أي موقع يختاره المستفيد بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل

شروط الاستفادة من خيار البناء الذاتي

– يجب أن يكون المواطن المستحق يمتلك أرضًا سكنية.

– رخصة بناء سارية المفعول.

– القدرة الشرائية للمواطن المستحق بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل.

– يشترط عدم الحصول على دعم سكني سابقاً من وزارة الإسكان.

نوع الدعم في البناء الذاتي

قرض عقاري مدعوم الأرباح لبناء وحدة سكنية ذاتياً

الشريحة المستهدفة من البناء الذاتي

المواطنون المستحقون للدعم في برنامج سكني.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم, عن تفاصيل الدفعة الثامنة لبرنامج سكني والذي تضمن تخصيص 28410 خيارات تمويلية وسكنية حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و9784 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و10326 أرضًا سكنية مجانية، ليصل إجمالي الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري إلى 182 ألف خيار سكني وتمويلي، بما يمثل 60% من مستهدف البرنامج لهذا العام والبالغ 300 ألف خيار سكني وتمويلي.