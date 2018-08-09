بالخطوات.. تعرف على طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الخميس، أنه يمكن تعديل بيانات الدخل من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج والضغط على خانة الدخل واتباع الخطوات بعد ذلك.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله “كيف يمكنني تعديل الدخل؟”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال خلالها: “أهلاً بك، بإمكانك التوجه عبر البوابة الإلكترونية (حسابي) والضغط على خانة الدخل ثم اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ) .. نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أن عدم إفصاح المستفيد عن أي دخل من نشاط تجاري لديه أو تابعيه، يؤثر على أهليته في الاستحقاق للدعم.

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجري مراجعة دورية لبيانات المُسجلين، للتأكد من توافقها مع البيانات الرسمية، وذلك من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه.

يذكر أن حساب المواطن أكد أن يوم بعد غد الخميس الموافق 9 أغسطس، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع المقبلة رقم 10 لشهر سبتمبر.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر” أن هذا لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.