بالخطوات.. طريقة إخفاء الرسائل الخاصة على واتساب

المواطن - متابعة

يعاني كثير من مستخدمي واتساب من مشكلة تطفل بعض أصدقائه أو المقربين منه على رسائله الخاصة.

ونشر موقع “سي سي إم” التقني المتخصص، حيلة جديدة على واتساب تسمح لمستخدميه بإخفاء بعض المهام التي قد تتيح للآخرين التطفل على رسائل واتساب.

ولتطبيق هذا الأمر يمكنك اتباع عدد من الخطوات:

اقفل تطبيق واتساب برقم سري، أو بأي وسيلة أخرى مثل بصمة الأصبع أو حتى ماسح الوجه.

بتلك الطريقة أي متطفل لن يمكنه أن يفتح تطبيق واتساب، إلا إذا سمحت له بهذا الأمر.

لكن هذا يمكن أن يضع بعض الأزواج في ورطة، خاصة إذا ما طلبت زوجته فتح تطبيق واتساب لتصفح الرسائل به وهذا يجعله مجبراً على استخدام الطريقة الثانية.

ويمكن هذا أن يتم عن طريق أرشفة بعض الدردشات عبر واتساب، بحيث لا تكون ظاهرة على الواجهة الرئيسية للدردشات.

ويمكن تطبيق ذلك عن طريق تلك الخطوات:

اضغط ضغطة مطولة على الدردشة التي ترغب في إخفائها من واجهة “واتساب” الرئيسية.

ثم اضغط على الشريط الموجود أعلى الشاشة، بعدما تم وضع علامة على الدردشة التي تريد إخفائها من واتساب.

انقر على أيقونة أرشفة الرسائل على واتساب وستختفي بتلك الطريقة تلك الدردشة من الواجهة الرئيسية لرسائل واتساب وفي حال وصول رسالة جديدة لك يمكنك الإطلاع عليها من قسم “الأرشفة” فقط، ولن تظهر على واجهة الرسائل الرئيسية.

في حالة رغبت في إزالة الأرشفة عن تلك الرسائل عبر واتساب يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى أسفل واجهة الدردشات الرئيسية على واتساب.

اختر أيقونة دردشات واتساب المؤرشفة.

اضغط ضغطة مطولة على الدردشة التي ترغب في إزالة أرشفتها على واتساب.

سيظهر لك مجددا الشريط أعلى الشاشة، اذهب إليه واضغط على خيار إلغاء الأرشفة على واتساب.