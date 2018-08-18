بالخطوات.. طريقة إرسال رسالة سرية على Gmail‏

المواطن - متابعة

قدمت شركة جوجل ميزة جديدة للمستخدمين على كل من أندرويد وiOS.

وتشمل الميزة إرسال رسائل سرية، وهي تلك الرسائل التي لا يمكن فتحها إلا من خلال رقم سري، أو أنها قد تكون ذاتية التدمير تختفي بعد فترة معينة من الوقت.

ويمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة قبل إرسال الرسالة ليتمكن من الاستفادة من هذه الميزة، وفيما يلي نرصد طريقة تمكن المستخدمين من الاستفادة بهذه الميزة.

على هواتف أندرويد

– افتح تطبيق Gmail، واضغط على Compose لإنشاء رسالة جديدة.

– في أعلى اليمين، يضغط المستخدم على الثلاث نقاط الموجودة، ويختار ‘Confidential Mode’.

– يقوم المستخدم بتفعيل هذا الإعداد من خلال تحديد موعد انتهاء الرسالة، ووضع كلمة مرور لها.

– يضغط المستخدم على Done، ثم يقوم بإرسال الرسالة.

على هواتف آيفون

– افتح تطبيق Gmail، واضغط على Compose لإنشاء رسالة جديدة.

– في أعلى اليمين، يضغط المستخدم على الثلاث نقاط الموجودة، ويختار ‘Confidential Mode’.

– يقوم المستخدم بتفعيل هذا الإعداد من خلال تحديد موعد انتهاء الرسالة، ووضع كلمة مرور لها.

– يضغط المستخدم على Done، ثم يقوم بإرسال الرسالة.