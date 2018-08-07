بالخطوات.. طريقة تشغيل خرائط جوجل بدون إلغاء قفل الآيفون‎

المواطن - الرياض

تشغيل تطبيق خرائط جوجل لتفعيل وضع الاتجاهات وتحديد وجهة ما، قد يكون أمراً متعباً في كثير من الحالات لمستخدمي أيفون، إلا أن هناك طريقة تمكنك من استخدام خرائط جوجل بدون إلغاء قفل أيفون الخاص بك، وذلك من خلال إضافة اختصار لخرائط جوجل للواجهة الرئيسية، وللوصول لذلك اتبع الخطوات التالية”.

الخطوة 1: يحتاج المستخدم إلى التمرير إلى اليسار عبر قفل الشاشة الرئيسي بهاتفه الآيفون، بعد ذلك، سيتمكن من رؤية الشاشة بجميع “الويدجيت” المثبتة”.

الخطوة 2: لإضافة عنصر واجهة مستخدم لتطبيق خرائط جوجل، يحتاج المستخدمون إلى التمرير لأسفل إلى زر “تعديل” الموجود أسفل جميع “الويدجيت المثبتة”.

الخطوة 3: بعد الضغط على زر “تعديل” سيلاحظ المستخدم شاشة جديدة مع قائمة بالـ WIDGETS المتاحة، حيث يمرر المستخدم للأسفل لاختيار أداة اتجاهات جوجل GOOGLE DIRECTIONS.

الخطوة 4: يضغط الآن على رمز “إضافة” الموجود باللون الأخضر لإضافة عنصر واجهة مستخدم جوجل إلى عرض TODAY على شاشة الأدوات.

يمكن الآن رؤية أداة خرائط جوجل فى الجزء السفلي من الشاشة، ويمكن للمستخدمين الآن التحقق من الاتجاهات والوقت المقدر لأي مكان على خرائط جوجل دون الحاجة إلى فتح شاشة هاتف الآيفون الخاص بهم، ويمكن للمستخدمين اتباع الاتجاهات بمساعدة أسهم التمرير الموجودة على عنصر واجهة مستخدم جوجل.