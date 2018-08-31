بالخطوات.. طريقة تفعيل خاصية وقت المشاهدة في يوتيوب

المواطن - متابعة

أتاح موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ميزة جديدة، تجعلك تعید النظر في عدد الساعات التي تقضیھا في مشاھدة مقاطع الفیديو والتي تؤثر على صحتك.

وقال موقع “ماشابل” إن يوتیوب، ثاني أكبر موقع في العالم من حیث عدد الزوار، سیضیف خاصیة جديدة على أنظمة “آي أو إس” و”أندرويد” تھدف إلى حساب عدد الساعات التي تقضیھا في مشاھدة الفیديوھات على جھازك.

وذكر “غوغل بلوغ” أن الھدف من المیزة “تقديم فكرة واضحة وشاملة عن الوقت الذي تقضیه في يوتیوب حتى تكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب بشأن مدى تأثیر الموقع على حیاتك”.

ويمكنك استخدام الخاصیة من خلال تسجیل الدخول لحسابك في يوتیوب، ثم الضغط على “خصائص الحساب”، وبعدھا “وقت المشاھدة”.

ھذه الصفحة ستمكنك من معرفة عدد الدقائق أو الساعات التي قضیتھا في مشاھدة مقاطع فیديو يوتیوب “الیوم والأمس والأسبوع الماضي والمتوسط الیومي”.