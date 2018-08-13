بالخطوات.. طريقة مزامنة حسابك على انستغرام مع ماسنجر‎

المواطن - متابعة

أضاف فيسبوك حديثاً ميزة جديدة إلى تطبيق MESSENGER والتي تسمح للمستخدمين بمزامنة جميع جهات اتصال INSTAGRAM مع FACEBOOK MESSENGER، فيما يلي الخطوات اللازمة.

– قم بفتح تطبيق ماسنجر واضغط على PROFILE في أعلى اليمين.

– اتجه لأسفل واضغط على خيار PEOPLE

– اضغط على الخيار الثاني SYNC INSTAGRAM ACCOUNT.

وبعدها ستجد خيار CONNECT TO والذي يوجد اسمك جانبه.

بعد ذلك سيبدأ التطبيق في عملية المزامنة، وبعدها ستكون قادراً على جهات اتصال انستجرام داخل ماسنجر.