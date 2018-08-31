بالصور.. آسيويون يهددون أرواح أهالي محايل

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

على الرغم من التحذيرات المتكررة التي تصدرها الأجهزة الأمنية، حول خطورة الناقلات التي تقوم بنقل الصخور على الطرق الدولية ، والشوارع الرئيسية داخل المحافظات إلا أن قائدي تلك الناقلات لا يكترثون بهذه التعليمات ويصرون على قيادة الناقلات وهي محملة بالصخور دون أن يكون هناك ما يضمن سلامة مستخدمي الطرق خاصة وأن سقوطها على تلك المركبات قد يتسبب بتلفيات كبيرة .

ظاهرة متكررة:

ورصدت عدسة “المواطن ” اليوم على الطريق الدولي المؤدي إلى بلدتي ترقش والمربع عددًا من الناقلات المحملة بالصخور ما قد يتسبب سقوطها بإحداث تلفيات كبيرة لتلك المركبات .

المواطنون يتذمرون :

وأبدى عدد من مستخدمي الطريق تذمرهم الشديد من انتشار تلك الناقلات على الطرق دون أن يكون هناك أي متابعة أو مراقبة من دوريات المرور أو دوريات الأمن مطالبين بتكثيف الأجهزة الأمنية على الطريق وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق هؤلاء المستهترين بأرواح البشر ومراعاة سلامة مستخدمي الطريق.

وحذر الأهالي من انتشار هذه الناقلات مع قرب انطلاق العام الدراسي، مؤكدين أن معظم قائدي تلك الناقلات من دول آسيوية .