بالصور.. أب يلجأ إلى رسم تاتو غريب لمساندة ابنه المريض

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

اختار أب تشويه رأسه بوشم غريب؛ تضامنًا مع حالة ابنه، وذلك بعد أن أجرى الأخير عملية جراحية في منطقة الرأس، أدت إلى تشوه فروة رأسه.

الأب دريك بريت، البالغ من العمر 26 عامًا، اختار أن يرسم تاتو يعبر عن آثار الخياطة في الرأس، وذلك بعد أن خضع ابنه، الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً، لعملية جراحية خطيرة لإنقاذ حياته، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الأب الكندي والذي لديه طفلان، قد طلب من رسام وشوم أن يُقلد نفس الخياطة الجراحية للعملية التي خضع لها ابنه لإزالة كيس من الجانب الأيمن في جمجمته.

الطفل داميان الصغير نُقل إلى المستشفى عن طريق الإسعاف الجوي، حيث أجرى الأطباء عملية عصبية مكثفة، وهو ما أدى إلى ترك بعض العلامات في رأسه.

ورأى الأب أن الطريقة الأفضل لإكساب ابنه الثقة، هو عمل نفس نمط الخياطة الجراحية في رأس طفله، وهو الأمر الذي قد يُخفف الآثار النفسية عليه في المستقبل.

وتفاخر الأب بالوشم الذي عمله على فروة رأسه دون تردد، بل ونشر مجموعة من الصور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.