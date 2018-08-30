بالصور.. أشرف بن شرقي ينضم لنادي لانس الفرنسي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي لانس الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع نجم المنتخب المغربي والفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أشرف بن شرقي.

وأوضح نادي لانس، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه نجح في التعاقد مع المغربي الدولي أشرف بن شرقي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعدما حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد.

وكان مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر، قد قرر تحويل ملف المغربي أشرف بن شرقي، صاحب الـ23 عامًا، إلى بند الاستثمار، عقب خروجه من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، البرتغالي جورجي جيسوس.

وانضم أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الوداد المغربي، وتوج معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه لم ينجح في فرض نفسه في تشكيلة الزعيم الأساسية.