بالصور.. أصدقاء العطاء يرسم البسمة على وجوه المنومين بمستشفى الملك سلمان

المواطن - الرياض

زار فريق أصدقاء العطاء مركز رؤية للعمل التطوعي، من ضمن مبادراتهم لزيارة المرضى المنومين بمستشفى الملك سلمان بالرياض، بهدف رسم البسمة للمرضى المنومين حيث تهدف المبادرة إلى إدخال الفرحة على قلوب المرضى.

وقدم أصدقاء العطاء الهدايا للمرضى تعاطفًا معهم لظروفهم الصحية.

وبين مستشفى الملك سلمان أنَّ الزيارات التي يقوم بها الفريق تأتي من واقع شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه فئات تستحق الدعم والمساندة حتى يتحقق مفهوم الجسد الواحد في تلمس المسلم احتياجات أخيه وإعانته على تحمل مشقة وألم المرض وتداعياته.

وينمي الانتماء الاجتماعي ويغرس روح التعاون والمودة ومساعدة الآخرين في نفوسهم من خلال تدريبهم بالانخراط في العمل الهادف لإسعاد الآخرين.