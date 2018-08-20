بالصور.. أطفال الحجاج يواجهون طقس يوم عرفة الحار بالأيس كريم

بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

مع ارتفاع درجة الحرارة فضل أطفال الحجاج في يوم عرفة تناول الأيس كريم.

ولم يغب مشهد الأيس كريم لدى الأطفال في مشعر عرفة رغم انشغال ذويهم، حيث قدم فتيات وشبان سعوديون هذه المثلجات الباردة، بعد سماح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بندر بن عبدالله بتخصيص أماكن لأبناء الوطن داخل المشاعر والاستفادة من تواجد الحجاج استثماريًّا.

ووثقت “المواطن” تواجد فتيات وأمهات سعوديات على هرم العمل الدقيق في تقديم الوجبات أو غيرها لضيوف الرحمن وبأروع وأشهى المأكولات السعودية.

وصنع هذا العام الأمير بندر بن عبدالله بصمة فارقة كبيرة لأصحاب سيارات الفود ترك والذين قدموا كامل الشكر له، مؤكدين أنهم استفادوا ماديًّا وبشكل غير مسبوق بعد السماح لهم بمزاولة أعمالهم.