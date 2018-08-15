بالصور.. أكثر من 600 ألف حاج استفادوا من برنامج سفراء التوعية الصحية

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ضمن خطط وزارة الصحة لنشر الوعي الصحي بين حجاج بيت الله الحرام، بدأ برنامج سفراء التوعية الصحي بصحة جدة في تقديم البرامج التوعوية للقادمين من ضيوف الرحمن بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لمحافظة جدة ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الصحي بين الحجاج بشكل مباشر.

وتم الحرص على نشر الوعي الصحي في أماكن تواجد الحجاج وبخمس لغات مختلفة حتى يسهل عليهم استيعاب المعلومة وتطبيقها بوجود المترجمين.

واستطاع البرنامج أن يحقق نقلات نوعية خلال مراحل عمله منذ بدايته عام 1428هـ ، من خلال تقديم برامج توعوية ناجحة وتشجيع الطلاب والطالبات بالكليات والمعاهد الصحية على العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية وعلى رأسها خدمة حجاج بيت الله في مواسم الحج.

وقد بلغ عدد الحجاج الذين استفادوا من برنامج سفراء التوعية منذ انطلاقته في منتصف شهر ذي القعدة (656,263) حاجًا وحاجة ومن مختلف الجنسيات الباكستانية والإندونيسية و الهندية، إضافة إلى مسلمي أوروبا وماليزيا وجنوب أفريقيا وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وانطلقت الدورات التدريبية للمتطوعين والمشاركين مطلع هذا الشهر ، في حين أقيمت أول دورة تدريبية للمشرفين ولمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن في بداية شهر ذي القعدة ، وتناولت الدورات ثلاثة محاور رئيسية تشمل مهارات التواصل ، وأخلاقيات العمل التطوعي و الرسائل التوعوية التي يحتاجها الحاج ويتم التركيز عليها ، إضافة إلى محاضرات توعوية مباشرة للحجاج وجهاً لوجه باستخدام أداة إرشادية مصورة ولوحات بمقاسات مختلفة موضح فيها طرق الوقاية، حيث يعتمد البرنامج بشكل أساسي على المتطوعين المتخصصين من الكليات والمعاهد الصحية، بإشراف ( 21 ) متخصصًا من الكادر الفني والأخصائي لصحة جدة وعلى مدار الساعة.

وأوضحت مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بإدارة الصحة العامة بصحة جدة والمشرف على برنامج سفراء التوعية الصحية الدكتورة أميرة بادخن أن برنامج سفراء التوعية يحظى بمتابعة مستمرة من مدير صحة جدة الدكتور مشعل السيالي الذي وجه بتكثيف البرامج التوعوية المقدمة لضيوف الرحمن ، مشيرة إلى أن خطة عمل البرنامج التدريبي تركز على التعريف بالبرنامج والهدف منه، والدليل الإرشادي للبرنامج ، الإرشادات الصحية لضيوف الرحمن ، و أيضاً الإرشادات الصحية لمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن بالمنافذ من القطاعات الحكومية والخاصة بالحج ، وكذلك الإسعافات الأولية وأخلاقيات العمل التطوعي ومهارات التواصل الاجتماعي .

وبينت بادخن أن البرنامج يقدم خدماته في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمحافظة جدة، كما تم عقد عدد من الدورات التدريبية في كل من منفذ الشميسي وميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ، بالإضافة إلى مؤسسات الطوافة لحجاج الخارج وأيضاً حجاج الداخل ، وإدارة الصحة العامة بجدة .