بالصور.. أمانة الرياض تزيل أكثر من 1500 عنصر تلوث بصري شرقي العاصمة

المواطن - الرياض

أزالت أمانة منطقة الرياض 1543 عنصر تلوث بصري بحي البيان، الواقع ضمن نطاق بلدية الروضة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة وتوفير السلامة والراحة للسكان.

وأبرز عناصر التلوث البصري التي عالجتها الأمانة في حي البيان تمثلت بإزالة 521 حوشًا عشوائيًّا للمواشي، و452 غرفة جاهزة مخالفة للأنظمة، و195 خيمة نُصبت بطريقة عشوائية، و22 موقعًا يستخدم كمزاد للمواشي، ومباسط مخالفة تبيع مواد البناء، إضافة إلى مركبات تمارس البيع بطرق غير نظامية.

وأكدت الأمانة أن جهودها لتحسين المشهد الحضري مستمرة في جميع أحياء مدينة الرياض وبالقرب من مداخلها الرئيسية، مشددة على أن العقوبات النظامية ستطال المخالفين وفق ما تنص عليه اللوائح الجزائية.