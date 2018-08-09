بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تقدم فكرة مبتكرة لمعالجة أغطية مصارف السيول

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

اعتمدت الإدارة العامة لمشاريع السيول، وبتوجيه من أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص، طرح عمليتين لتغطية مجاري تصريف السيول بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس طلال عبدالله الحسيني مساعد مدير عام مشاريع السيول بأنه تم التعاقد مع أحد المصانع السعودية لتركيب أغطية جديدة لتغطية مناهل السيول بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبالغ عددها (10) آلاف غطاء حديدي في مكة المكرمة والطرق الترددية بالمشاعر المقدسة ذات مواصفات فنية عالية مثبتة بمفصلات تمنع السرقة والانكسار وبين أن نوعية الأغطية القديمة كانت معرضة للكسر لأسباب مختلفة منها زيادة الحركة المرورية للسيارات على الأغطية وقد كانت عرضة للسرقة والتلف نظراً لقدمها.

وأفاد بأن الإدارة العامة لمشاريع السيول بالأمانة تقوم بأعمال الصيانة للمصارف السطحية للأمطار وشبكات تصريف السيول بالمشاعر المقدسة بصفة مستمرة وجارٍ العمل على استكمال تغطية بقية الأحياء بمكة المكرمة.