بالصور.. أمسية الحي التراثي المديني تجمع أهل الثقافة والإعلام تحت سقف التراث

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

في أمسية ثقافية جمعت رجال الإعلام والثقافة تحت سقف التراث والتاريخ وبين زوايا الحي التراثي المديني وبحضور عدد من المسئولين والضيوف من الوفود الإعلامية الخارجية من مختلف دول العالم الإسلامي انطلقت بادرة التعريف بالحي التراثي الذي يحتضن نموذجاً لأحد أهم شوارع المدينة المنورة شارع العينية وغيره من المقومات التراثية.

وأشار المشرف العام على مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة محمد بن مصطفى النعمان في كلمته إلى أن الحي التراثي جاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ليكون الموقع الذي يساهم بنقل الموروث الثقافي بالمدينة المنورة , بالإضافة إلى تفاصيل الأحياء القديمة المتنوعة بين التراث العمراني والإرث الثقافي ومقومات مختلفة تحاكي الأحياء القديمة بالمدينة المنورة.

وذكر النعمان أن الحي يشهد تطويراً مستمرًا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح العمرية داخل منظومة “التراث والثقافة والتاريخ” وهو اليوم ينتقل لمرحلة جديدة تستكمل المراحل السابقة التي شهدها الحي ليكون موقعاً تراثياً يملك كافة الإمكانيات والمقومات للجذب السياحي الذي يجمع كافة أفراد الأسرة داخل جو من التراث والتاريخ يستذكرون فيه الماضي القديم بكافة تفاصيله المختلفة من موروث ثقافي بكافة المجالات.

وأضاف النعمان أن الحي التراثي بات اليوم وجهة سياحية تراثية لكافة أهالي المدينة المنورة وزوارها , بالإضافة إلى جدولة زيارات مختلفة لكافة شرائح المجتمع خلال الأيام القادمة , وذكر أن الحي اليوم يحتضن موروثًا ثقافيًا يساهم بالتعريف بكافة المجالات المختلفة من تراث وتاريخ وعادات كما يتضمن زوايا للأكلات الشعبية المعروفة .

وتضمنت الأمسية الثقافية نقلاً تاريخياً لتفاصيل الأحياء التراثية استعرض من خلالها الحي التراثي وما يتضمنه من مقومات تراثية تاريخية مختلفة وبعدها انتقل الضيوف في جولة داخل مقومات الحي التراثي للتعرف على التفاصيل المختلفة للمنطقة التراثية التي يحتضنها الحي التراثي ومنها شارع العينية والمحال المنتشرة على جنبات الشارع والتي تقدم المنتجات التاريخية والأكلات الشعبية والحرف اليدوية التي تعرف بها منطقة المدينة المنورة , استمتع بختامها الضيوف بالفنون الشعبية والفولكلور .