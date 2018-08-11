بالصور.. أمطار على محايل والمدني يحذر

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد على محافظة محايل اليوم السبت، حيث شملت وسط وشمال المحافظة وحي الحيلة الشرقي والغربي.

ومن جانبها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة، لافتة إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات.