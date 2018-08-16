بالصور.. أمن البهيتة والهدا.. جاهزية واستعداد لضبط المخالفين والمتجاوزين في الحج

بعثة المواطن - أحمد المسعود -الطائف

وثقت بعثة “المواطن” جاهزية مركز البهيتة الأمني ونقطة الهدا بمحافظة الطائف لضبط المخالفين في موسم الحج، وسط تكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية وجميعهم يعمل بهدف واحد لتنفيذ تعليمات ولاة الأمر في عملية الضبط الأمني سواء فيما يخص قطاعات وزارة الداخلية كالأمن العام والجوازات أو المديرية العامة لمكافحة المخدرات أو جهاز أمن الدولة والوزارات والجهات العملية الأخرى.

وتعمل الفرق الميدانية بالجدية والحزم في ضبط موسم الحج، وأن لا يكون إلا بتصريح من الجهات المختصة، ويعتبر مركز البهيتة الأمني بوابة شرقية للعاصمة المقدسة يسلكها ضيوف الرحمن.

والأعمال القائمة في مركز البهيتة الأمني تأتي استشعارا بالمسؤولية يتم التعامل بها خلال موسم الحج بعناية فائقة لا يمكن إغفالها.

ورصدت “المواطن” التواجد الأمني على مستوى الضباط والأفراد وآلية وخطط الانتشار لضبط المتجاوزين والمخالفين سواء على مستوى موسم الحج أو المخالفات المتجاوزة على أنظمة القوانين الأخرى.

وأوضح العقيد عبدالله الحارثي ضابط عمليات بمركز البهيتة الأمني أن محافظة الطائف يتبع لها عدد من نقاط الفرز خلال موسم الحج وهنا تتضافر الجهود لتقديم عمل لا مجال للتهاون فيه ، وفق تعليمات القائد الميداني لمركز البهيتة الأمني اللواء مطلق بن سعود العتيبي مدير شرطة محافظة الطائف .

وأوضح العقيد شرف الثمالي أن نقطة الهدا تشمل 5 نقاط ضبط تتولى مهام مسؤوليات دقيقة وتعمل باحترافية عالية لضبط المخالفين لموسم حج 1439هـ، مشيراً إلى أن نقطة الهدا تعمل وبكل جدية على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتعليمات ولاة الأمر الواضحة والصريحة ونحن نعمل ونشدد على تنفيذها ونمنع الدخول غير افنظامي إلى المشاعر المقدسة.

الجدير بالذكر أن القوات الأمنية الميدانية على أتم مراحل الاستعداد، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين براً وضمان سير الحج على كافة الأصعدة، ولن تسمح الجهات الأمنية بتعكير أجواء حجاج بيت الله الحرام وإيقاف كل من يخالف التوجيهات والأنظمة وسيتم التعامل بكل صرامة في الضبط.