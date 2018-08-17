بالصور.. أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد السهلي

المواطن - الرياض

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد الرائد ناصر هادي شعف جلعود السهلي، الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.

وكان أمير منطقة الرياض بالنيابة قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم في جامع الراجحي، وأدى الصلاة معه قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله محمد المطير وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.