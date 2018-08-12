بالصور.. أمين جازان يتفقد الترتيبات النهائية لمهرجان الفل

المواطن - علي شيبان - جازان

تفقد أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، موقع مهرجان الفل الأول بجازان؛ وذلك للاطلاع على آخر التجهيزات، والترتيبات، والاستعدادات قبل انطلاق المهرجان في الأيام القادمة.

واستمع ابن سعيدان إلى شرح مفصل عن مهرجان الفل من قبل رئيس اللجنة المنظمة الدكتور مجدي بهكلي، وبحضور ممثل الشريك الإستراتيجي لمجلس شباب جازان وجدي زيدان، ورئيس اللجنة الإعلامية عيسى نهاري، وما سيقدمه المهرجان من فعاليات لأهالي منطقة جازان وزوارها على مدى شهر كامل، مشيدًا بالجهود التي تقدمها اللجنة المنظمة.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على نجاح فعاليات مهرجان الفل، مشيرًا إلى أن أمانة منطقة جازان وبتوجيهات من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وتعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهرجان الفل ولإظهار أهمية هذا المنتج المحلي العطري من الناحية التراثية والاقتصادية.