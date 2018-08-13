بالصور.. أمين عسير يكرم صاحبة مبادرة تنظيف حديقة الأندلس

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كرم أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، صاحبة المبادرة النبيلة بالمشاركة بتنظيف حديقة الأندلس، شريفة مسفر آل مداوي القحطاني، والتي عكست المظهر الجميل والحضاري للسائح والمجتمع السعودي، وذلك بالحرص والاهتمام والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة.

وتسلم التكريم والد الفتاة، بمشاركة وحضور وكيل الأمين المهندس علي سيف ورئيس المجلس البلدي ظافر آل فاهدة ورئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي ورئيس البلدية المكلف الدكتور محمد العاوي.

وقدموا جميعًا شكرهم وتقديرهم لوالدها مسفر بن يحيى القحطاني.